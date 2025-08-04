Еще 120 километров дорог у ж/д станций отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

Представители Мосавтодора отремонтировали в Подмосковье 50 километров региональных дорог, ведущих к железнодорожным станциям. Работы организовали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Минтрансе Московской области сообщили, что до конца года в его рамках приведут в порядок еще 120 километров покрытия.

«Обеспечение качественного состояния дорожной инфраструктуры вблизи железнодорожных путей позволяет поддерживать высокий уровень транспортной доступности и способствует развитию региона», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, в Истре обновили дороги на Железнодорожной и Гражданской улицах, а также на улице Ногина, которые ведут к станции Дедовск. Также стало удобнее добираться до станций Истра и Снегири. В Королеве отремонтировали участок Советской улицы рядом со станцией Фабрика 1 Мая, в Коломне — подъезд к платформе Пески, в Лобне — к станции Луговая, в Подольске — к станции Гривно.

В Электростали новое асфальтовое покрытие появилось на Носовихинском шоссе рядом со станцией Есино, в Щелкове — на дороге к станции Осеевская.

Сибатулин добавил, что специалисты также завершили ремонт на 22 железнодорожных переездах. Он отметил, что благодаря этим работам удалось повысить безопасность на дорогах и улучшить пропускную способность.

Всего в этом сезоне в регионе планируется обновить покрытие на 39 переездах. Время проведения ремонта согласовали с РЖД так, чтобы не мешать движению поездов и обеспечить удобство для автомобилистов и пешеходов.