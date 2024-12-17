Еще 12 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в ноябре

Еще 12 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Там обустроили свыше 4,6 тысячи квартир общей площадью около 327 тысяч квадратных метров, рассказали в региональном Минимуществе.

В ноябре на кадастр поставили четыре жилых дома в Красногорске. Это три новостройки на 1045 квартир в ЖК «Ильинские луга» и одна на 792 квартиры — в ЖК «Новая Рига».

Еще три многоквартирных дома достроили в Мытищах. Один из них находится в ЖК «Федоскинская слобода», один — в ЖК «Шолохово» и один — в ЖК «Мытищи Парк».

Кроме того, по одному жилому дому зарегистрировали в Звездном Городке, Ленинском округе, Подольске, Балашихе и Одинцове.

Всего в эти дома смогут переехать около 5,5 тысячи семей. Как отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина, постановка на учет позволяет дольщикам оформить право собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.