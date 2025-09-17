Еще 12 водоемов расчистили в Подмосковье по программе «100 прудов и озер»

Более 10 водоемов благоустроили в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер». Работы провели Электростали, Пушкино, Сергиевом Посаде, Зарайске и других муниципалитетах.

По программе на водоемах проводят санитарную очистку воды. Работы уже завершили на 12 объектах. Это Юбилейный пруд в Электростали, Русловский в Пушкино, Ваулинский в Сергиевом Посаде, Широбоковский в Зарайске, а также пруды на реке Крапивенка в Наро-Фоминске и вблизи деревни Фроловское под Клином.

Благоустроили Запруду в Сергиевом Посаде, Синьковское водохранилище в Дмитрове, озера Исток в Луховицах, Лемешинское в Шатуре и Комсомольское в Егорьевске.

На территории убрали сухостойные деревья, удалили мусор и лишнюю растительность.

В Минэкологии Подмосковья добавили, что сейчас расчистки продолжаются на озерах «Троицкие озерки» и озере Липитино в Коломне, а также на водоемах Серпухова, Ленинского округа, Люберец, Орехово-Зуева и Подольска. Завершить их планируют к концу сентября.