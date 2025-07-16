Еще 1,2 тысячи заявок на акты историко-культурной экспертизы подали в Подмосковье

Жители Подмосковья подали свыше 1,2 тысячи заявок на получение заключений на акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков. Услугу предоставляют бесплатно в течение 13 рабочих дней.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы».

Чтобы получить заключение, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. К заявке нужно приложить акт государственной историко-культурной экспертизы, который выдан аттестованными экспертами и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

«Главное управление культурного наследия Московской области рассмотрит заявление и акт, подготовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале», — добавили в министерстве.