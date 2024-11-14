Еще 1,2 тысячи предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье

Подмосковные предприниматели подали еще свыше 1,2 тысячи заявок на присвоение социального статуса. Получить его могут организации, работающие в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Услугу признание бизнеса социальным можно получить на региональном портале. Для этого нужно авторизоваться и заполнить форму, рассказали в Мингосуправлении Подмосковья.

Статус социального предприятия дает возможность получать дополнительную поддержку от властей. Это льготные кредиты, гранты, помощь в продвижении и многое другое.

«К таким предприятиями относятся юридические лица и ИП, которые предлагают товары и услуги для социально уязвимых граждан, а также компании, где работают социально незащищенные люди. Также этот статус могут получить организации, занимающиеся важными для общества сферами, такими как образование, здравоохранение и культура», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили что услуга доступна на региональном портале с 2022 года, за это время ей воспользовались свыше 2,7 тысячи раз.