Еще 1,2 тысячи мусорных баков установят на контейнерных площадках Подмосковья
С приближением дачного сезона в Подмосковье начали усиливать инфраструктуру по обращению с отходами. Региональные операторы приступили к установке дополнительных контейнеров на площадках в муниципалитетах.
Меры связаны с ежегодным весенним ростом нагрузки — в этот период жители массово вывозят мусор после зимы, включая упаковку, пластик, стекло и крупногабаритные предметы.
В общей сложности планируется установить 1287 новых емкостей. Основная часть — 1 247 контейнеров — предназначена для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, еще 40 — для крупногабаритного мусора. Новые точки появятся на 936 площадках в 35 городских округах региона.
Наибольший объем работ предусмотрен в Ленинском округе, где установят около 300 контейнеров для бытовых отходов и более четырех десятков бункеров для крупногабаритного мусора.
Существенное пополнение инфраструктуры также ожидается в Раменском и Рузском округах. Распределение ведется с учетом фактической загрузки: приоритет получают территории с наибольшим количеством дачных участков и индивидуальной жилой застройки, где весной фиксируют пик образования отходов.
За 2024–2025 годы было модернизировано 2120 контейнерных площадок. План на 2026 — 1 090 объектов: 660 площадок приведем к единому стандарту, 149 перенесем в более удобные локации, обустроим 58 новых точек, а на 223 объектах уложим твердое покрытие для подъезда техники. Самый большой объем работ запланирован в округах: Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи, Раменский, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Балашиха и Солнечногорск.
Игорь Даниленко
министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья
На 2027–2028 годы запланировано обновление еще около 2,8 тысячи площадок.
Отдельное внимание уделяют экологической составляющей: часть новых объектов создадут с использованием переработанных материалов.
Власти рассчитывают, что такие решения повысят долговечность инфраструктуры и одновременно снизят нагрузку на окружающую среду.