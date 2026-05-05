Еще 1,2 тысячи мусорных баков установят на контейнерных площадках Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С приближением дачного сезона в Подмосковье начали усиливать инфраструктуру по обращению с отходами. Региональные операторы приступили к установке дополнительных контейнеров на площадках в муниципалитетах.

Меры связаны с ежегодным весенним ростом нагрузки — в этот период жители массово вывозят мусор после зимы, включая упаковку, пластик, стекло и крупногабаритные предметы.

В общей сложности планируется установить 1287 новых емкостей. Основная часть — 1 247 контейнеров — предназначена для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, еще 40 — для крупногабаритного мусора. Новые точки появятся на 936 площадках в 35 городских округах региона.

Наибольший объем работ предусмотрен в Ленинском округе, где установят около 300 контейнеров для бытовых отходов и более четырех десятков бункеров для крупногабаритного мусора.

Существенное пополнение инфраструктуры также ожидается в Раменском и Рузском округах. Распределение ведется с учетом фактической загрузки: приоритет получают территории с наибольшим количеством дачных участков и индивидуальной жилой застройки, где весной фиксируют пик образования отходов.