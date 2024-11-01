Еще 1,2 тысячи лифтов Подмосковья очистили от рекламы и надписей

Управляющие компании провели масштабную уборку лифтов в Подмосковье. С начала года они убрали вандальные надписи и незаконную рекламу более чем в 1,2 тысячи кабинах.

Для качественной и долгой работы лифты требуют бережного отношения и поддержания в чистоте, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Эту работу проводят управляющие компании. Они устраняют вандальные надписи, рисунки и рекламу.

При загрязнении лифта жителей призывают обращаться в управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.