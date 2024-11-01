Сегодня 13:54 Еще 1,2 тысячи лифтов Подмосковья очистили от рекламы и надписей Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Управляющие компании провели масштабную уборку лифтов в Подмосковье. С начала года они убрали вандальные надписи и незаконную рекламу более чем в 1,2 тысячи кабинах.
Для качественной и долгой работы лифты требуют бережного отношения и поддержания в чистоте, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Эту работу проводят управляющие компании. Они устраняют вандальные надписи, рисунки и рекламу.
При загрязнении лифта жителей призывают обращаться в управляющую компанию.
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