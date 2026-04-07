Еще 1,2 тысячи детей родились в Московском областном перинатальном центре

В конце марта в Московском областном перинатальном центре на свет появилась Есения Сергеевна. Она стала пятым ребенком в семье Салтыковых, где воспитывают пятерых детей и более 40 внуков.

Девочка родилась 26 марта. Ее мама Татьяна Салтыкова уже в четвертый раз выбрала областной перинатальный центр.

«Первого ребенка я рожала в Москве, и сын нуждался в реанимационной помощи. Поэтому при всех последующих родах я выбирала учреждение, где я могу быть спокойна, что моему малышу окажут всю необходимую помощь — им оказался Московский областной перинатальный центр. Здесь мне и каждому моему ребенку оказывали всестороннюю помощь и поддержку. Я очень благодарна врачам и всему медперсоналу за внимательное отношение и высокий профессионализм», — отметила многодетная мать.

Их с новорожденной уже выписали. Женщина призналась, что многодетность — это осознанный выбор.

В общей сложности в перинатальном центре с начала года родились 1235 детей.

В регионе работает сеть семейных репродуктивных центров и школ для будущих родителей. Кроме того, беременные женщины могут получить телемедицинскую консультацию акушера-гинеколога и получить первые документы на ребенка, не входя из роддома.

