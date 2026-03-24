Еще 12 тысяч заявок на выплаты на новорожденного подали в Подмосковье

В Подмосковье доступна госуслуга по оформлению выплат для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными. С начала года поддержку оформили более 12,2 тысячи человек.

Как рассказали в Мингосуправления Московской области, выплаты назначают семьям, которые ранее не получали подарочный набор. Подать заявку можно на детей, рожденных не ранее 1 января 2019 года. Сумма поддержки составляет 20 тысяч рублей.

При подаче заявления нужно заполнить данные о ребенке и указать банковские реквизиты. Обращение рассмотрят в течение семи рабочих дней.

