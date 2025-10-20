Еще 12 тысяч справок из центров занятости оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья все активнее используют цифровые сервисы. С начала года через региональный портал государственных услуг региона подали свыше 12 тысяч заявлений на оформление справок из центров занятости.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи отметили, что при заполнении формы пользователь может выбрать один или несколько видов документов.

Для тех, кто никогда не состоял на учете по безработице, доступны три типа справок: об отсутствии регистрации в органах службы занятости, об оказании социальной поддержки за трехлетний период, а также для обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Для тех, кто ранее был или остается зарегистрированным в статусе безработного, перечень доступных документов расширен. Им могут потребоваться справки о регистрации в службе занятости, о сохранении среднего заработка за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах или о периодах безработицы, которые включают в общий трудовой стаж.

Оформить справки можно в разделе «Соцподдержка» — «Занятость и безработица». Услуга бесплатная. Ее предоставляют в течение одного рабочего дня.