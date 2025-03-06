Еще 12 тысяч онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике подали в Подмосковье

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой прикрепления к поликлиникам свыше 12 тысяч раз с января. Она доступна на региональном портале .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и выбрать поликлинику, к которой нужно прикрепиться.

Менять медучреждение можно не чаще одного раза в год, не считая случаев изменения места жительства или пребывания.

Услугу предоставляют бесплатно в течение одного дня.

Прикрепиться к поликлинике также можно в мобильном приложении «Добродел».