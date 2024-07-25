Еще 12 тысяч домов подключили к газу в Подмосковье с начала года

Фото: Мособлгаз

С января специалисты «Мособлгаза» газифицировали 12 тысяч частных домов по президентской программе. Для этого построили более 80 километров газораспределительных сетей. Работы продолжаются.

Юбилейным, 12-тысячным, стал дом Ирины Поповой из деревни Вертково городского округа Клин. Все работы внутри участка выполнили бесплатно, поскольку хозяйка относится к льготным категориям жителей. На приобретение оборудования она получила компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

Фото: Мособлгаз
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Фото: Мособлгаз
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Фото: Мособлгаз
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«Программа нашего региона стала самым масштабным проектом по социальной газификации в России. Потенциал Московской области оценивается в 152 тысячи домов. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 58 тысячах из них, будем продолжать активно работать», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В 2024 году специалисты планируют создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений, выполнить 20 тысяч пусков газа. Это значит, что еще 60 тысяч жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома.

Ознакомиться с графиком работ можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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