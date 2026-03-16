Еще 12 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье

Для будущих родителей в Московской области на постоянной основе работают специализированные школы, созданные на базе роддомов. Занятия ведут практикующие специалисты: акушеры-гинекологи, неонатологи, психологи и другие эксперты.

Программа обучения построена таким образом, чтобы дать будущим мамам и папам полное представление о процессе подготовки к появлению младенца и правилах ухода за ним в первые месяцы жизни. Помимо полезных практических знаний, участники получают необходимую психологическую поддержку.

«Школы для будущих родителей позволяют семьям заблаговременно и в полном объеме подготовиться к рождению ребенка. Такие занятия способствуют снижению тревожности и повышению уверенности в период ожидания и после родов. Важно, что обучение проводится бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались более 12 тысяч будущих родителей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Узнать актуальное расписание занятий и выбрать подходящий филиал можно на официальных интернет-ресурсах медицинских учреждений региона.

Более подробная информация обо всех возможностях, которые предоставляет подмосковная система родовспоможения, собрана на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Для оперативных вопросов и консультаций также работает единый региональный кол-центр. Связаться со специалистами можно ежедневно с восьми утра до восьми вечера по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03.