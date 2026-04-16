Еще 12 сертификатов на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье

В Доме правительства Московской области состоялась первая в этом году церемония вручения сертификатов участникам программы «Социальная ипотека». Документы, дающие право на приобретение жилья на льготных условиях, получили 12 специалистов сферы здравоохранения.

Механизм поддержки предполагает значительное участие региона в оплате жилья: Подмосковье покрывает половину его стоимости в виде первоначального взноса.

Кроме того, в течение 10 лет бюджет компенсирует основную сумму долга по кредиту, а участники проекта выплачивают только проценты.

«Программа «Социальная ипотека» уже 10 лет помогает медицинским специалистам обрести собственное жилье. За это время свидетельства на покупку квартиры получили более двух тысяч медиков. План на этот год — вручить 81 сертификат», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стать участниками программы могут как врачи, так и средний медицинский персонал. Условия доступны для изучения на сайте.

В регионе действует комплекс мер поддержки работников медицины. В их числе — компенсация затрат на аренду жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное строительство, а также программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга», направленные на привлечение специалистов в отрасль.