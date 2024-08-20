Еще 12 руководителей подмосковных компаний повысили квалификацию по нацпроекту

Первый в 2024 году поток участников программы «Лидеры производительности» завершил обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Мининвесте региона отметили, что свои навыки повысили еще 12 руководителей подмосковных компаний.

«Свыше 200 управленцев из 41 региона повысили квалификацию по программе „Лидеры производительности“ в первом полугодии 2024 года. Обучение дополняет и усиливает эффект, который компании нацпроекта получают от работы с центрами компетенций в сфере производительности труда», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Те, кто успешно прошли обучение, смогут отработать на практике полученные знания и инструменты, оптимизировав деятельность свыше 100 российских предприятий. Отмечается, что в топ регионов-лидеров по наибольшему количеству компаний-участников вошли Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Воронежская область.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что образовательная программа в совокупности с мероприятиями нацпроекта поможет компаниям увеличить эффективность производственных процессов и работы предприятия в целом.

Всего в текущем году программу повышения квалификации пройдут 750 управленцев со всей России. По словам директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерины Гришиной, в первый год после окончания обучения около 80% управленцев отмечают рост эффективности своей деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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