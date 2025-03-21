Еще 12 резидентов появились индустриальном парке в Балашихе с начала года

За три месяца 2025 года в индустриальный парк «Милованов» городского округа Балашиха привлекли 12 новых резидентов. Общая площадь территории составляет 165 гектаров, там разместят современные производственные, складские, логистические, технические и административные здания.

Одним из новых участников стал производитель гибких абразивных материалов, компания ООО «Кристолон». Предприятие планирует построить современное производственное здание в Балашихе, где к концу 2026 года начнут выпускать абразивные пасты, шлифовальные ленты и круги. Инвестиции в этот проект составят 60 миллионов рублей, он создаст 20 новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Милованов» реализуют по концепции Greenfield. Это обширный проект, который включает в себя всю необходимую инфраструктуру для успешной работы бизнеса. Развитие парка привлечет новые инвестиции, которые улучшат экономику муниципалитета и дадут толчок к развитию местного производства.