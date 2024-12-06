Еще 12 подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Истре с сентября

По просьбам жителей в округе сделали косметический ремонт в 12 подъездах многоквартирных домов. Всего таких работ с сентября провели на 70 адресах.

По заявкам жителей коммунальные службы отремонтировали 12 подъездов и входных групп. Снимают старую шпаклевку, наносят новую и красят стены. Также обновляют почтовые ящики, напольное покрытие, и оконные отливы.

Что касается входных групп, то работники проверяют электромагнитные замки, меняют блоки питания, а также кнопки входа. Еще проводят профилактический осмотр оборудования, регулируют или обновляют дверные доводчики и смазывают петли. Где-то даже ставят новую дверь.

С начала 2024 года подрядные организации и коммунальные службы приняли и выполнили 1894 заявок по ремонту и обслуживанию подъездных домофонов. Большая часть из них уже отработаны.

Каждую среду руководство МБУ «ЖКУ г. о. Истра» проводит прием граждан по предварительной записи. Записаться на прием можно, позвонив в приёмную директора по телефону 8 (926) 936-04-11.

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