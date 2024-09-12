Еще 12 пешеходных дорожек благоустроили в Солнечногорске летом

Локации для благоустройства выбрали по запросу и предпочтениям жителей. Это и важные маршруты до социальных объектов, и стихийные народные тропы, которые используются для сокращения пути, и излюбленные места для прогулок. Все дорожки привели к единому стандарту: на участках уложили песок, геотекстиль, основание из щебня, асфальт и бортовой камень.

«Мы получаем положительные отзывы от жителей округа. Благодаря проведенным работам их передвижение по привычным маршрутам стало значительно удобнее, что особенно почувствуется при неблагоприятных погодных условиях, и, что самое главное, безопаснее. Например, раньше, чтобы отвести детей в детский сад в Кривцово, жителям приходилось идти по проезжей части. Сейчас эта проблема решена», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.