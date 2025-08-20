Еще 1,2 млрд рублей направили на развитие роддомов и перинатальных центров в Подмосковье

В Подмосковье уделяют большое внимание охране материнства и детства. В регионе строят новые роддома и перинатальные центры, а на финансирование региональной программы в этом году направили 1,2 миллиарда рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, в августе в Подмосковье начали строить новый корпус Видновского перинатального центра, а в Химках готовятся к открытию обновленного роддома на базе клинической больницы.

«В Подмосковье продолжается масштабная работа в части инфраструктурных проектов. Так, в Мытищах запланировано строительство многофункционального медицинского центра на 786 коек, который будет включать в себя современный перинатальный центр», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в Подмосковье 30 родовспомогательных стационаров. Еще в семи учреждениях матерям и детям оказывают специализированную помощь. Кроме того, в области работают 23 роддома и 74 женские консультации.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждая будущая мама в Подмосковье могла получить квалифицированную и своевременную помощь в комфортных условиях», — подчеркнул Брынцалов.

В этом году на региональную программу «Охрана здоровья матери и ребенка» в Подмосковье направили более 1,2 миллиарда рублей. Из них 189 миллионов уже выделили на закупку нового оборудования.

Будущие родители могут получить всю полезную информацию на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Задать вопросы также можно по телефону горячей линии 8 (800) 550-30-03.