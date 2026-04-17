Еще 12 медиков их Подмосковья получили сертификаты на новые квартиры

Первое в этом году вручение свидетельств по программе социальной ипотеки прошло в Подмосковье. Сертификаты получили 12 медиков.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. За это время собственное жилье смогли приборести более 3,5 тысячи человек.

Всего в этом году по программе вручат 219 свидетельств. Их получат 81 медик, 73 учителя, 60 молодых ученых и пять тренеров.

«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала глава Минжилполитики Подмосковья Елена Волкова.

Сертификаты получили медики из Истры, Химок, Пушкино, Раменского, Лыткарина и других муниципалитетов. Среди них — акушер-гинеколог Анна Александрова.

«Я очень счастлива, конечно. Хотим купить квартиру в Химках, надеемся трехкомнатную, но если не получится, то двухкомнатную. Сейчас как раз будем выбирать район. Эта программа для медиков большое подспорье в решении жилищного вопроса», — отметила участница программы.