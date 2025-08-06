Еще 12 матчей турнира за кубок Александра Овечкина прошли в Подмосковье

В Подмосковье завершился четвертый день международного хоккейного турнира ОвиCUP — Кубка Александра Овечкина среди детских и юношеских команд из России, Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На ледовых аренах в Красногорске и Мытищах прошли 12 матчей группового этапа. В группе А Московский ЦСКА уверенно победил «Академию Петрова» из Красногорска — 27:1. Подольский «Витязь» выиграл у «Амура» из Хабаровска — 7:2, а «Сибирь» из Новосибирска обыграла «Адмирал» из Владивостока — также 7:2.

В группе Б Челябинский «Трактор» укрепил лидерство, обыграв московское «Динамо» — 4:1. Уфимский «Салават Юлаев» победил «Авангард» из Омска в серии буллитов — 4:3, а «Спартак» из Москвы оказался сильнее «Армии СКА» — 3:1.

В группе В Ярославский «Локомотив» разгромил «Северсталь» — 16:1, «Атлант» из Мытищ выиграл у «Барыса» из Астаны — 2:0. Команда «Балашиха» победила минское «Динамо».

В группе Г «Красная Машина Юниор» из Красногорска обыграла «Красные Крылья» из Екатеринбурга — 13:4. Казанский «АК Барс» был сильнее магнитогорского «Металлурга» — 9:3, а питерское «Динамо» выиграло у «Химика» из Воскресенска — 5:2.

Напомним, турнир проводят с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В 2025 году он проходит в седьмой раз и собрал рекордное число участников — 24 команды. Турнир организовали по госпрограмме «Спорт России».

Подробнее ознакомиться с результатами Кубка Овечкина и положением команд в турнирной таблице можно на официальном сайте турнира.