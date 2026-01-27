Еще 12 дворов комплексно обновят в Одинцове в 2026 году

Администрация определила адреса, по которым планируется комплексно благоустроить дворовые территории. Они расположены в нескольких населенных пунктах округа.

Пять территорий, подлежащих благоустройству, находятся в Кубинке, по две — в селе Каринское и Голицыне, по одной — в Одинцове, Звенигороде и Больших Вяземах.

Самый большой объем работ будет выполнен в Одинцове на улице Маршала Жукова у домов № 34, 34А, 36 и 40. Здесь предстоит комплексно обновить почти 16,3 тысячи квадратных метров.

Общий объем таких работ в муниципалитете в 2026 году составит около 80,7 тысячи квадратных метров. Напомним, что в рамках комплексного обновления во дворах проводятся: ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, замена бордюрного камня, обустройство новых парковочных мест и озеленение.

Отметим, что в 2025 году в муниципалитете благоустроили 20 дворовых территорий.