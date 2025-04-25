Еще 12 дворов благоустроят в Щелкове в 2025 году

Работы по комплексному благоустройству придомовых территорий продолжаются в Щелкове. В этом году запланировали обновить 12 дворов.

Специалисты приступят к работам в ближайшее время, в мае. Они будут индивидуально подходить к процессу на каждом объекте и проводить обновления с учетом пожеланий жителей.

Так, модернизируют двор домов № 3А, № 8А и № 10А на улице Беляева. Здесь отремонтируют проезды, парковки, тротуары и бордюры, озеленят территорию, установят урны и скамейки, систему видеонаблюдения.

Во дворе также оборудуют новую детскую игровую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь появится большой комплекс. Его площадь составит 450 квадратных метров.

Завершить все работы должны в июле. Отметим, что в 2024 году в Щелкове построили и обновили 20 детских и спортивных площадок, а также провели благоустройство территорий у шести домов.