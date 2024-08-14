Еще 12 дворов благоустроили в Раменском

Благоустройство дворов в рамках программы комплексного благоустройства территорий завершили в Раменском городском округе. Работы выполнили на 12 объектах.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнуло, что благоустройство дворов является важной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Эта программа пользуется особой популярностью среди местных жителей. В 2023 году на основании обращений граждан в Раменском привели в порядок семь дворовых территорий.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич отметил, что благоустройство включает в себя широкий спектр мероприятий. Это и установка детских и спортивных площадок, и организация парковочных мест, и асфальтирование внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров.

Также проводятся работы по озеленению, установке лавочек, дополнительных урн и организации освещения на придомовых территориях. При этом полный список реконструируемых объектов обсуждается представителями администрации региона с местными жителями.

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