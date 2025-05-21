Еще 12 доров благоустроят в Реутове в 2025 году

В 2025 году в Реутове реализуют муниципальную программу по созданию комфортной городской среды. В городе благоустроят 12 дворовых территорий.

Специалисты уже проводят работы по нескольким адресам: у домов № 7, № 20, № 20 А, № 22, № 22 к 1, № 24 на Советской улице, вблизи дома № 2 на улице Победы, рядом с домом № 19 на улице Гагарина, у домов № 3, № 5 и № 25/21 на улице Мира. Затем благоустроят дворы у дома № 5 к 2 на улице Дзержинского, рядом с домом № 1 на Комсомольской улице, вблизи дома № 2 на Южной улице, у домов № 4 и № 5 на Садовом проезде, рядом с домами № 8, № 10, № 12, № 14 на улице Калинина, у дома № 6 на улице Октября и рядом с домами № 9, № 11, № 13, № 15 и № 17 на Юбилейном проспекте.

По словам заместителя главы Реутова Владимира Климова, на улице Гагарина полностью поменяют асфальтобетонное полотно на общей площади в 2360 квадратных метров.

«Помимо этого, установят более 600 метров нового бордюрного камня, что позволит четко зонировать пространство и создать комфортные условия как для пешеходов, так и для автомобилистов», — добавил Владимир Климов.

Сейчас специалисты демонтируют старый асфальт, после этого они приступят к монтажу бордюра. Завершить работы планируют до 10 июня.