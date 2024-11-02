Еще 12 детских площадок модернизировали в Солнечногорске с начала года

Еще 12 детских игровых площадок модернизировали в Солнечногорске с начала года. Общая площадь выполненных работ составила 1650 квадратных метров.

Специалисты установили резиновое покрытие, ограждения и оборудование на каждом игровом комплексе. Также было организовано освещение и видеонаблюдение для обеспечения безопасности детей. Новые площадки появились в деревнях Менделеево, Андреевка, Ростовцево, Радумля, Колтышево, Лаптево, Кривцово, Головково и Редино, а также в микрорайоне Рекинцо и на улицах 1-го Мая, Ленина, Урицкой, Красной и Ленинградской.

«Завершили установку новых современных игровых площадок в Солнечногорском округе. Предыдущие объекты пришли в негодность из-за износа, так как эксплуатировались около 20 лет. Теперь дети могут с удовольствием и комфортом проводить время на этих площадках», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В сентябре в Солнечногорске прошла реконструкция двух детских игровых площадок, которые были первыми реализованными в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эти площадки, расположенные по адресам: улица Красная, 176 и микрорайон Рекинцо, дома 2, 3, 5, существовали около 10 лет. На площадках общей площадью 450 квадратных метров обновили бетонное основание, заменили резиновое покрытие, ограждения, элементы игровых комплексов и малые архитектурные формы.

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