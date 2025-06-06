Еще 12 детей-сирот в Дмитровском округе получили ключи от нового жилья

Торжественная церемония состоялась в Дмитровской центральной библиотеке. Ключи от новых квартир вручила сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заместитель главы округа Ирина Костышина.

Счастливых новоселов поздравили также начальник окружного Управления социального развития № 23 Наталья Кондратьева, члены партии «Единая Россия» и общественные деятели.

Дмитровчане в возрасте от 18 до 22 лет стали обладателями квартир в современном 14-этажном доме, расположенном на закрытой территории. Жилой комплекс оборудован отдельным паркингом, детской площадкой и многофункциональным спортивным комплексом.

Все квартиры были приобретены с использованием государственного жилищного сертификата Московской области.

В 2024 году в Дмитровском округе новоселами стали 19 детей-сирот, а в текущем году планируется обеспечить жильем 27 человек.

Глава округа Иван Курданин напомнил, что благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева у ребят есть возможность самостоятельно выбирать жилье на территории Подмосковья. «Мы последовательно работаем над тем, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, получил возможность начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях», — сказал руководитель муниципалитета.