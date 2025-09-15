Еще 119 камер видеонаблюдения в Лобне подключили к системе «Безопасный регион»

В 2025 году в Лобне 119 камер видеонаблюдения подключили к областной системе «Безопасный регион». До конца года планируется установить еще 140 приборов, из них 23 — на детских площадках.

По словам главы Лобни Анны Кротовой, особое внимание уделили парку «Река времени». Там установили более 30 камер видеонаблюдения. Всего до конца года к «Безопасному региону» подключат еще 140 камер, из них 23 — на детских площадках. Общее число приборов в Лобне составило 1454.

Отметим, система «Безопасный регион» в Московской области создана по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях обеспечения безопасности. Устройства круглосуточно следят за порядком в общественных местах и торговых центрах, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Цель «Безопасного региона» — обеспечить профилактику правонарушений и повысить эффективность работы правоохранительных органов.