Еще 118 участков и зданий выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 1 по 5 июля комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 118 объектов недвижимости. Это 93 земельных участка в аренду, 15 наделов на продажу, одно нежилое помещение в аренду, пять зданий с землей в собственность и четыре объекта водопользования.

Например, в городском округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью восемь соток. Объект находится в деревне Булычево.

В Рузском городском округе можно арендовать земельный участок в поселке Брикет. Площадь надела — девять соток.

В городском округе Воскресенск предлагается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 29 соток. Земля находится в селе Ачкасово.

Чтобы получить объект, нужно участвовать в аукционе. Победит тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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