Еще 117 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 117 человек. Они получили новые квартиры и сертификаты на покупку недвижимости.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 40 аварийных помещений площадью более 1,7 тысячи квадратных метров в шести округах. Жители получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также сертификаты и выкупную стоимость, рассказали в региональном Минстрое.

Работу провели по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Клину, Луховицах, Пушкино, Раменском, Ступине и Шатуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.