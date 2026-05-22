Еще 115 тысяч исследований качества овощей и фруктов провели в Подмосковье

С приходом теплого сезона жители Подмосковья все чаще включают в рацион свежие овощи и фрукты. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили о необходимости внимательно подходить к выбору плодоовощной продукции и приобретать ее только в проверенных местах торговли.

В ведомстве рекомендуют отказаться от покупки овощей и фруктов с рук, отдавая предпочтение официальным рынкам и ярмаркам региона. Вся продукция, поступающая на такие площадки, проходит обязательную проверку качества и безопасности.

Контроль осуществляют специалисты Государственной ветеринарной службы, которые регулярно проводят исследования товаров перед их поступлением в продажу. Ознакомиться с перечнем официальных рынков и ярмарок можно на портале «Мой АПК».

С начала года в Подмосковье провели значительный объем лабораторных исследований плодоовощной продукции. За первые четыре месяца специалисты выполнили более 69,3 тысячи проверок овощей и свыше 46,5 тысячи исследований фруктов.

Для оценки качества используют современные методы диагностики, включая органолептический анализ, люминоскопию и нитратометрию. Такие проверки позволяют своевременно выявлять признаки порчи, превышение допустимого содержания нитратов и наличие потенциально опасных веществ.

По итогам проверок из оборота было изъято более 698 килограммов овощей и свыше 375 килограммов фруктов, не соответствовавших установленным требованиям безопасности и качества.

В министерстве также призвали жителей внимательно осматривать продукцию перед покупкой. Специалисты советуют избегать овощей и фруктов с признаками плесени, гнили, повреждений или неестественным блеском, поскольку это может свидетельствовать о нарушении условий хранения либо обработки.

Предпочтение рекомендуют отдавать продукции естественного внешнего вида без следов порчи и подозрительных пятен.