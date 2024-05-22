Еще 115 пар выбрали регистрацию брака в парках Подмосковья

Заключить брак в Московской области можно не только в отделениях ЗАГС, но и на красивых площадках в парках. В Минсоцразвития Подмосковья уточнили, что в июне заработает портал «Свадьба в Подмосковье», где будут представлены все локации для заключения брака, свадебные тренды и многое другое.

«Так, например, в шести городских парках мы установили торжественные арки для бракосочетания, а всего у нас открыто 60 выездных площадок — это парки, музеи, усадьбы и парк-отели», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

С начала года свыше 13 тысяч пар уже зарегистрировали брак, а свыше 100 молодоженов решили сделать это в парках Московской области.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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