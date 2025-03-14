Еще 115 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с января

В Московской области продолжают помогать детям, появившимся на свет раньше срока. Врачи-неонатологи региона с начала года спасли 115 новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

Действия подмосковных медиков позволили сохранить жизнь и здоровье 30 младенцам с массой тела менее 1,5 килограмма.

«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — отметил сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Напомним, в Подмосковье сейчас действуют шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.