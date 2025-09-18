Еще 114 семей с детьми-инвалидами оформили ежемесячное пособие в Мытищах

В Подмосковье уделяют особое внимание семьям, в которых воспитывают детей с инвалидностью. Одной из ключевых форм поддержки является ежемесячное пособие в размере 7901 рубля, которое предоставляют родителям или законным представителям.

Для одиноких матерей и отцов выплата назначается автоматически. В полных семьях пособие оформляют по заявлению, поскольку его предоставление связано с уровнем дохода.

«В городском округе Мытищи с начала 2025 года 114 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежемесячные пособия на общую сумму более семи миллионов рублей», — сообщил начальник социальной защиты Александр Салагаев.

В Министерстве социального развития Московской области отметили, что эта мера играет важную роль, поскольку у родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, значительно выше расходы, связанные с лечением, уходом и адаптацией. Пособие позволяет компенсировать часть затрат и сконцентрироваться на заботе о детях.

Денежными выплатами помощь не ограничивается. В регионе действует целый комплекс мер: бесплатно предоставляют технические средства реабилитации, работает система консультаций специалистов, реализуют программы медицинской, социальной и психологической поддержки.

Жители Подмосковья могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в электронном виде через региональный портал госуслуг по ссылке.

Дополнительные сведения о мерах поддержки доступны по единому номеру 122, а также в специализированном Telegram-канале «Социалка. Мытищи».