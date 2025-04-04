Еще 114 домов в Мытищах обеспечили газом с начала года

Городской округ Мытищи занимает одно из первых мест в Московской области по масштабам социальной газификации. В президентскую программу включили 85 населенных пунктов и 91 садовое товарищество.

С момента старта проекта «Мособлгаз» проложил в округе свыше 30 километров новых газовых сетей и подключил к магистральному газу 1874 дома. Только с начала 2025 года голубое топливо получили 114 зданий.

В администрации округа прошла встреча представителей компании с жителями. Участники обсудили дальнейшую газификацию, льготные условия подключения, обслуживание оборудования и благоустройство территорий.

На вопросы жителей ответил заместитель генерального директора «Мособлгаза» Олег Тараненко. Кроме того, специалисты разобрали поступившие обращения в формате «круглого стола». Участие в мероприятии приняли свыше 90 человек.

Напомним, жители населенных пунктов, которые вошли в президентский проект, могут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка.