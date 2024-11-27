Еще 113 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
С 18 по 25 ноября в Подмосковье провели 113 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
В торгах приняли участие 399 человек, конкуренция на один лот составила в среднем 3,5 претендента.
Узнать о новых тендерах можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Среди выставленных лотов есть участки для загородной жизни и помещения для бизнеса.
В Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуют подборку актуальных лотов и информацию о торгах.
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Еще 113 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
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