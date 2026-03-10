Еще 112 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с января

Жители Подмосковья могут пройти обследование, направленное на оценку репродуктивного здоровья. С начала года этой возможностью воспользовались почти 112 тысяч человек.

Женщинам предлагают посетить консультацию акушера-гинеколога, пройти цитологическое исследование, а также ультразвуковое обследование органов малого таза и молочных желез.

Мужчины могут получить консультацию врача-уролога. При необходимости специалист назначает дополнительные обследования.

«В Московской области вопросам репродуктивного здоровья уделяется особое внимание. Все диагностические процедуры проводятся бесплатно по полису ОМС, что делает их доступными для жителей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию могут все желающие в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Записаться на обследование также можно через портал государственных услуг в разделе «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике, а также при помощи ботов в мессенджерах Telegram и МАХ.