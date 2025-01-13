Еще 11,2 тыс. объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

В 2024 году жители Подмосковья узаконили 11,2 тысячи объектов недвижимости по гаражной амнистии. Это более 3,3 тысячи гаражей и свыше 7,9 тысячи земельных участков общей площадью 205 тысяч квадратных метров.

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что с начала действия закона о гаражной амнистии в регионе оформили уже более 25 тысяч объектов недвижимости. Это 7,8 тысячи гаражей и 17,1 тысячи участков.

Гаражная амнистия продлится до сентября 2026 года. Чтобы бесплатно оформить землю под гаражом, важно убедиться в том, что постройка подходит под новый закон, то есть возведена до 30 декабря 2004 года, находится на государственной или муниципальной земле. Есть и другие параметры, которые важно учесть.

Понадобятся документы, где фигурирует год постройки гаража и указано, что заявитель действительно является владельцем недвижимости.

Важно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно онлайн на публичной кадастровой карте.

Подробнее о гаражной амнистии можно узнать на сайте БТИ по Московской области.