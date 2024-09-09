Еще 112 человек переселят из аварийных домов в Шатуре до конца года
Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Радовицком в Шатуре. Туда переедут свыше 100 человек.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность многоквартирного дома уже превысила 75%. Сейчас строители завершают фасадные работы, ведут отделку квартир и благоустраивают территорию.
До конца года в трехэтажный дом переедут 56 семей. Это 112 человек, которые жили в аварийных помещениях на улицах Мира, Первомайской, Лесозаводском и Клубной.
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