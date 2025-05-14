Еще 110 выездных встреч по вопросам регистрации недвижимости прошло в Подмосковье

За четыре месяца 2025 года сотрудники Бюро технической инвентаризации Московской области провели свыше 110 выездных встреч с дачниками и садоводами. Мероприятия прошли в 67 товариществах, расположенных в 40 муниципальных округах региона.

Участие во встречах приняли свыше 3500 человек. Специалисты БТИ обсуждали с присутствовавшими упрощенную регистрацию домов по «дачной амнистии», перевод садовых строений в жилые, установление границ участков и оформление земель общего пользования. Жители могли заключить договоры на услуги, не покидая территорию своих садовых товариществ.

«Такие выезды уже традиционны, имеют они не только информационную составляющую, но и практическую пользу. Наши специалисты помогают разобраться в законодательных инициативах в сфере имущественных отношений, детально разъясняя все нюансы», — пояснила генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

По ее словам, только за майские праздники состоялось более 30 встреч, в которых приняли участие свыше 600 садоводов.

Для льготных категорий граждан действуют скидки на услуги: 100% — ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, 10% — участникам спецоперации, инвалидам, ветеранам труда и многодетным семьям.

Консультации доступны в кол-центре бюро по телефону +7 (498) 568-88-88 ежедневно с 8:00 до 20:00.