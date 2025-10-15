Еще 110 новых автобусных остановок обустроили в Подмосковье

Еще 110 автобусных остановок построили в Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Они появились в 25 городских округах.

Как рассказали в областном Минтрансе, наибольший объем работ провели в деревнях, селах и поселках. Там появились павильоны из перфорированных металлических панелей и боковыми ударопрочными стеклами.

«Для повышения комфорта жителей специалисты Мосавтодора до конца года планируют построить еще более 40 новых остановок с павильонами, на 31 остановке работы ведутся уже сейчас», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Остановки появились в деревнях Кабаново, Покровка, Субботино, Мещериново и других населенных пунктах.