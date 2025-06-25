Еще 11 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Подмосковье подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ. Среди выпускников одиннадцатых классов появляется все больше ребят, которые показали отличные результаты.

«На сегодняшний день в регионе определены еще одиннадцать выпускников, набравших по 100 баллов сразу по двум предметам. Таким образом, общее число двукратных стобалльников в Подмосковье достигло 20 человек», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минобразования, в области завершился резервный этап экзаменов, и сейчас школьники получают свои баллы. Тем, кто набрал по 100 баллов сразу по двум или более предметам, положена премия — 100 тысяч рублей. Учителя, подготовившие двух и более таких учеников, получат по 150 тысяч рублей.

Ранее в Московской области уже появился первый мультистобалльник — Иван Аршинов. Он набрал 300 баллов по трем предметам.