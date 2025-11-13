Еще 1,1 тысячи водителей пришли на работу в «Мострансавто» по рекомендации коллег

С начала года более 1,3 тысячи специалистов получили работу в «Мострансавто» по рекомендации коллег. Это 1,1 тысячи водителей и 149 слесарей.

Как рассказали в региональном Минтрансе, программа «Приведи друга» дается возможность сотрудникам пригласить на работу коллег и получить премию. За трудоустройство друзей предусмотрены бонусы в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Вакансии открыты во всех филиалах компании.

Больше всего сотрудников в этом году привлекли в Балашихе, Королеве и Люберцах.

«Мострансавто» предлагает водителям расширенный соцпакет. Им доступен бесплатный проезд в автобусах компании, жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей, а также отпуск до 42 дней, форменная одежда, путевки в детские лагеря и многое другое. При трудоустройстве они получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Узнать об актуальных вакансиях можно на официальном сайте компании в разделе «О компании»/«Вакансии, а также через Telegram-бот и по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.