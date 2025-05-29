Еще 1,1 тысячи грузовиков получили разрешение на движение по МКАД в Подмосковье

Свыше 1,1 тысячи большегрузов получили разрешение на передвижение по МКАД в Минтрансе Подмосковья с января. Всего за это время водители подали свыше 870 заявлений через «Госуслуги».

Из всех поступивших заявлений отказ получили около 60, отметили в ведомстве. Основными причинами стали несоответствие заявления по форме или содержанию.

«В рамках одного заявления можно оформить пропуск на несколько машин сразу. Для передвижения грузовиков по МКАД можно оформить долгосрочный пропуск на год или разовый пропуск на пять дней. Срок предоставления услуги — 14 рабочих дней или пять часов соответственно. При этом, машина должна соответствовать экологическому классу не ниже второго», — отметили в ведомстве.

Пропуск на проезд дает возможность предпринимателям перевозить грузы, проезжать к месту стоянки, а также транспортировать лекарства, продукты и другие товары.

Услуга доступна по ссылке. Воспользоваться ей могут юридические лица и предприниматели, для которых действует налог на профессиональный доход.