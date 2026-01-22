Еще 11 тысяч заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье
В Подмосковье подать заявку на присвоение спортивных разрядов можно онлайн. В прошлом году этой услугой в регионе воспользовались свыше 11 тысяч раз.
Сервис «Присвоение спортивных разрядов» размещен на портале государственных услуг Московской области в разделе «Прочее», а также в мобильном приложении «Добродел».
Желающие могут подать заявку на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта» или на получение первого спортивного разряда.
Атлет должен выполнить нормы, а также требования, которые установлены Министерством спорта России для той или иной дисциплины.
Оформить заявление могут областные спортивные федерации, которые представляют интересы спортсмена.
Услуга бесплатная. Решение поступает в личный кабинет пользователя.