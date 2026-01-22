Еще 11 тысяч заявок на получение спортивных разрядов подали онлайн в Подмосковье

Фото: Бег на дистанцию на Чемпионате Московской области по легкой атлетике в Жуковском / Медиасток.рф

В Подмосковье подать заявку на присвоение спортивных разрядов можно онлайн. В прошлом году этой услугой в регионе воспользовались свыше 11 тысяч раз.

Сервис «Присвоение спортивных разрядов» размещен на портале государственных услуг Московской области в разделе «Прочее», а также в мобильном приложении «Добродел».

Желающие могут подать заявку на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта» или на получение первого спортивного разряда.

Атлет должен выполнить нормы, а также требования, которые установлены Министерством спорта России для той или иной дисциплины.

Оформить заявление могут областные спортивные федерации, которые представляют интересы спортсмена.

Услуга бесплатная. Решение поступает в личный кабинет пользователя.