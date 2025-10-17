Еще 11 тысяч объектов подключили к сетям «Мособлэнерго» с начала года

С начала года специалисты компании «Мособлэнерго» провели 11 069 мероприятий, связанных с технологическим присоединением зданий к электросетям. Суммарная мощность объектов достигла 314 мегаватт.

В среднем компания ежедневно подключала около 60 новых потребителей.

За девять месяцев департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 9 835 заявок на подключение к сетям, совокупная заявленная мощность которых составила 426 мегаватт.

Значительную часть заявок подали в цифровом формате через «Портал потребителя». Для представителей малого и среднего бизнеса средний срок выполнения технологического присоединения составил 70 дней.

Технологическое подключение к сетям компании выполняют при первичном присоединении энергопринимающих устройств, увеличении трансформаторной мощности и в ряде других случаев.