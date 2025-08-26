Еще 11 тысяч домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе

«Мособлгаз» продолжает активную работу по реализации президентской программы социальной газификации в регионе. С января текущего года к сетям подсоединили 11 тысяч домов.

Символичным юбилейным объектом стало жилище Валентины Ожигановой, которая проживает в поселке Сычево в Волоколамском округе.

«Мы построили дом в прошлом году, зиму он стоял, в этом году решили газифицировать. Сейчас кладем пол и проводим отделочные работы. Если успеем, то зиму проведем уже здесь! О программе узнали от президента по телевизору, подали заявку на подключение в „Мособлгаз“. Внутри участка построили все за один день», — поделилась Валентина.

Всего на территории поселка Сычево собственники подали 52 заявки на подключение зданий к газоснабжению. Специалисты подвели топливо до границ 45 участков, а 29 домов уже подключили к централизованным сетям.

В комплексный договор социальной газификации входят: проектирование трассы, строительно-монтажные работы на участке, обслуживание оборудования и поставка топлива.

Подать заявку на участие в программе можно через интерактивную карту.