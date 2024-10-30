Еще 11 тысяч дефектов в содержании домов устранили в Подмосковье

В Единую диспетчерскую службу Подмосковья поступают обращения по вопросам содержания многоквартирных домов. За десять месяцев сотрудники управляющих компаний обработали свыше 11 тысяч заявок, касающихся общедомового имущества.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что общедомовое имущество включает лестницы, подвалы, чердаки и инженерные коммуникации.

С начала года чаще всего поступали заявки по таким вопросам, как уборка мест общего пользования, устранение подтоплений в подвалах, восстановление освещения в подъездах, ремонт лифтов и устранение протечек кровли.

Напомним, сообщения о нарушениях принимают в работу в течение суток, а в аварийных случаях — в течение 30 минут.