Еще 11 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъяли из оборота в Подмосковье

С начала года сотрудники подмосковного Минсельхозпрода проверили более двух тысяч торговых точек. За этот период они выявили 667 нарушений правил продажи алкоголя. Из оборота изъяли свыше 11,2 тысячи бутылок спиртного.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, изъятие нелегального алкоголя из оборота позволяет повысить безопасность на потребительском рынке.

Чаще всего нарушения были связаны с продажей в запрещенных зонах и отсутствием необходимой документации. Чтобы избежать наказания вход в магазин должен быть в удалении от школ не менее 100 метров, а он медучреждений — от 15 до 70 метров.

Кроме того, с этого года запрещена продажа спиртного во дворах многоквартирных домов. Вход в такие торговых точки должен находиться со стороны улицы.

Еще одно решение было направлено на заведения общепита во дворах. Теперь там можно продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00.