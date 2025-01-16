Еще 11 специалистов пополнили штат перинатального центра в Видном в 2024 году

С начала 2024 года в рамках программы «Приведи друга» в Видновский перинатальный центр Ленинского городского округа устроились на работу 11 новых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Одной из них стала медсестра с 27-летним стажем Мария Петунова, которая начала свою работу в учреждении уже в начале 2025 года.

«Мария Петунова пришла в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 перинатального центра Ленинского округа. У нее большой стаж работы по профилю. Опытный специалист уже познакомилась с коллегами и приступила к своим обязанностям», — отметили в учреждении.

Как уточнили в медучреждении, за последние два месяца по программе «Приведи друга» коллектив центра пополнили три медицинские сестры. В 2024 году в рамках этой инициативы также были трудоустроены восемь новых врачей.

Напомним, программа «Приведи друга» действует в Подмосковье уже три года. Она предусматривает денежное вознаграждение для сотрудников, которые привлекли новых специалистов: до 50 тысяч рублей за врача и до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. При этом новый сотрудник должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в областных медицинских организациях в течение предыдущих шести месяцев.